Una giornata da ricordare, una giornata che avvicina ulteriormente la Juventus ad Alessandroe viceversa. E pensare che solo qualche anno fa, le due parti erano tutt'uno, in simbiosi, una grande storia d'amore che poi è finita. Un po' per il tempo, un po' per le volontà. Non esattamente condivise.Dopo 10 anni di "lontananza", però, il Capitano bianconero, l'uomo con più presenze con la maglia della Juventus, sta tornando sempre più vicino alla squadra e chiaramente alla società.A tal punto non solo da assistere agli allenamenti, ma anche da sfidare Di Maria sulle punizioni.