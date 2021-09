Alessandro, negli studi di SkySport, parla del momento della Juve: "Credo che arrivi in un momento perfetto per loro la Champions League. Oltre i problemi, la Coppa esula dal momento che stai vivendo e per vari motivi. Perfetto per ritrovare equilibrio, voglia, vittoria, dare un là anche in campionato. Momento ideale, partite difficili, non tanto per la Juve, ma credo che c'è modo di fare una grande vittoria".