L'ex giocatore della Juve, Alessandro Del Piero, ha commentato il momento delicato dei bianconeri negli studi di Sky Sport.'Anche quest'anno ha vari meriti come Yildiz e altri che sono entrati. In una situazione dove le cose non vanno bene è chiaro che Allegri ha le sue responsabilità, così come tutti, dallo staff ai calciatori. Ci sono delle situazioni che devono modificarsi nel tempo, se giochi nella Juve nell'arco del tempo devi migliorare, non puoi essere lo stesso giocatore di quando sei arrivato'.