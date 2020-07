Questo il primo commento a Sky Sport di Alessandro Del Piero sul nono titolo consecutivo di campione d'Italia della Juventus: "Voto 9 a questo scudetto della Juve. Come il nono di fila. Sarri che torna subito in spogliatoio? Credo che sia un modo di pensare coerente col fatto di essere alla Juventus: ora c'è un altro grande obiettivo a cui pensare. Lui è stato tanto criticato, ma ora ha questo match point. Certo, ci sono un po' di partite per arrivarci, ma se riuscirà a vincere la Champions sarà la sua consacrazione."