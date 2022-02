Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Alex Del Piero ha dichiarato: "Rinnovo Dybala? Chi detta cosa non funziona molto. Con Zakaria e Vlahovic la Juve si è rimessa in sesto, ma la Juve e Dybala devono trovare una soluzione per andare d’accordo. Magari entrambe le parti dovranno rinunciare a qualcosina, ci sono le condizioni per fare bene. Il contratto di Dybala va rinnovato per questioni tecnico tattiche e anche per il suo valore. A meno che la Juve non abbia altre sorprese come Vlahovic. Lui e il serbo? Due talenti del genere vanno sfruttati".



SCUDETTO - "Ogni domenica sarà decisiva. La Juve c’è. Oggi la domanda da fare è: è nella posizione di poter vincere 6-7 partite di fila? Per me si, prima non era così. Quando vinci 6-7 partite di fila cambia tutto, la lotta può diventare uno contro uno. La Juve può vincere con l'Atalanta e l’Inter perdere a Napoli. E c’è la possibilità che la Juve da li in poi possa inanellare una serie positiva. Questo cambia tutto".



VLAHOVIC E LA 7 - "E’ giovane, beato lui…ha tempo per cambiare anche lui il numero. Indubbiamente gli avrei consigliato un altro numero, ma sta a significare che personalità ha il ragazzo. Non ha paura di niente".