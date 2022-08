scherzano sulla spiaggia di Venice Beach. Tra i ricordi, anche uno legato alla Supercoppa di New York, quella del 2003 vinta ai rigori. Ecco il dialogo tra i due."Siamo a Venice Beach e possiamo scegliere tra il basket, Muscle Beach che però eviterei. Skateboard per spaccarci ginocchia o caviglia. Alla fine si torna sempre al calcio. Noi siamo venuti in America insieme a New York, dove abbiamo vinto la Supercoppa"."Mi ricordo, siamo arrivati ai rigori. Il famoso rigore di Ciro Ferrara, l'ultimo"."Abbiamo riposto le nostre speranze su Ciro. E non ci ha deluso, per fortuna"."Non ricordo tanto la partita. Per me è finita 0-0"."No, credo 1-1. Abbiamo pareggiato all'ultimo secondo. Ero già in panchina a venti minuti dalla fine".