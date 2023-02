E' il 2006, la Juve si lancia verso lo scudetto, ma per farlo ha bisogno punti importanti a San Siro. Ibrahimovic e Del Piero segnano lo scarto, l'Inter va al tappeto: è 2-1 per la Juve.Ma il 12 febbraio è anche la data dell'esordio di Nicolas Anelka: non un giorno da ricordare per i tifosi bianconeri, che in lui riponevano speranze maggiori. In realtà, tutto il suo talento è rimasto offuscato dai pochi minuti e dagli infortuni.