Anchegiocherà questa sera l'ultima partita con la maglia della Juventus davanti al suo pubblico. Eha voluto rendere omaggio e salutare l'uomo che a più riprese è stato indicato come il suo successore. Lo ha fatto con un post su Instagram: "Grazie per tutte le gioie che ci hai regalato, Paulo! E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà".