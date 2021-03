Alex Del Piero, storico capitano e numero 10 della Juventus, ha parlato dagli studi di Sky prima della sfida con il Porto: "Pirlo ha dovuto pilotare la Juve tra assenze e difficoltà, è in una posizione abbastanza ideale. Può ribaltare in casa per restare in Champions, anche nelle ultime sei sfida in cui la Juve ha perso, è dentro in Coppa Italia, in campionato ha un ritardo accettabile in un anno così difficile. Sabato ha fatto bene, ha vinto contro la Lazio che ha sempre sofferto fisicamente e quindi può avere slancio.



RONALDO - In panchina l'ultima? Credo abbiano tutti agito nel migliore dei modi. Ne avranno parlato, perché con uno così ne parli. Era giusto arrivare al meglio a questa gara, credo in un dialogo tra le parti. Hanno riposato anche altri, la Juve e Ronaldo arrivano al meglio possibile. Anche per riprendersi fisicamente e rifarsi della grigia partita dell'andata, in cui comunque si era procurato un rigore all'ultimo minuto. Questo è il giocatore che vuoi per queste partite, in forma e decisivo per tutti i 90'".