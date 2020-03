Alessandro Del Piero è rintanato a Los Angeles, con la città californiana che sta scoprendo proprio in queste ultime ore gli effetti del lockdown voluto dal sindaco per l'emergenza coronavirus. Così, ieri ha organizzato una diretta sul proprio canale Instagram, a cui è intervenuto anche Rosario Fiorello. Proprio lo showman ha provocatoriamente chiesto a Del Piero se giocasse ancora, malgrado il ritiro. Ecco cos'ha rivelato l'ex capitano della Juventus: "Se gioco ancora? Sì, un pochino sì. Il tiro a giro? Per fortuna quello è rimasto, è la corsa che manca".