Ospite negli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha commentato il pareggio della Juventus contro il Verona: “Il Verona ha giocato molto bene, nel ptimo tempo ha tenuto il gioco e ha creato più occasioni. Nei primi 45 minuti, le occasioni più clamorose sono state la clamorosa traversa si Cuadrado e due gol annullati. Nell’ultima mezz’ora la Juve ha messo in campo l’enorme potenziale che ha, facendo girare la palla con pazienza. Però si è fermata al pareggio, vediamo cosa succederà in futuro. Risultato strano, perché nell’ultima mezz’ora la Juve ha dominato talmente tanto che meritava, ma il Verona ha condotta una buona gara meritando il pareggio, è stato ordinato e aggressivo. La Juve ha avuto l’impatto emotivo dopo il gol”.



SULLA REAZIONE – “È un discorso mentale e di intensità. Mentalmente, è chiaro che è una buona risposta. Nella difficoltà è ottimo avere una reazione che porti dei risultati, ma non bisogna approfittarne, ovvero di reagire positivamente quando le cose vanno male. La Juve deve imparare ad imporre il proprio gioco e vincere la partita”.