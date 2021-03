Alessandro Del Piero dagli studi di Sky Sport ha dichiarato: "Una Juve a due facce: la reazione me l'aspettavo? No, perché pensavi alle partite precedenti, dove la Juve ha patito anche a livello fisico. Dopo una splendida Lazio iniziale, la Juve è uscita bene. Ci ha messo un attimo, ma la prestazione fisica, consistente, è rimasta per tutta la partita. Ottima notizia questa, ancor più del risultato. La Lazio si è spenta dopo 15' sia nel primo e nel secondo tempo. La Juve mantiene per tutta la partita e anche la cattiveria sotto porta, anche senza Ronaldo, con Morata che ce l'ha e la sfrutta".



RIPOSO RONALDO - "Lo accetti da Pirlo? Il riposo una mossa intelligente da parte di tutti. La Juve ieri ha vinto senza sei titolari, li ha fatti riposare e li ha freschi. Oggi vediamo tantissimi errori di stanchezza. Il gol che ha fatto Rabiot, il difensore o sta con Morata o se ne va, lo sai. E' stanchezza. Come Demiral che si è fatto puntare fino a dentro l'area da Correa, lo Zio (Bergomi ndr) ti scartabellava. Lo devi affrontare prima. Difficile, ma lo costringo a dribblarmi fuori area, perché se lo tocco in area mi prendo anche il rosso. Sono errori di stanchezza, che è anche negli allenatori".