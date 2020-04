Alessandro Del Piero e Francesco Totti, due grandi numeri 10, oggi hanno fatto una diretta su Sky Sport. Tra i molti temi affrontanti. Del Piero, ha ricordato un match in particolare...



TRIBUTO AVVERSARI - "Madrid? Con una partita come quella, con un avversario come il Real sei sempre sotto tensione, non capisci cosa succede fuori. La sostituzione invece ti fa realizzare, è una dimensione fantastica e unica nel suo genere. Un pubblico così che ti dà un riconoscimento del genere, delicato e non facile come quello di Madrid, è come vincere un trofeo e non solo una partita".