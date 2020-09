Oggi, 31 anni fa, ci lasciava Gaetano Scirea. Era il 3 settembre 1989 quando quel maledetto incidente d'auto in Polonia gli ha levato la vita. Una vita in bianconero per l'ex difensore, che per quella maglia aveva dato tutto. Leader e simbolo di una Juve che rimarrà per sempre. Juventino vero come Alex Del Piero, che pochi minuti fa ha voluto ricordarlo con un post su Instagram: " 'La Juve è qualcosa di più di una squadra, non so di­re cosa, ma sono orgoglioso di farne parte' (cit. Gaetano Scirea). 31 anni senza te".