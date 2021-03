Nel 100 anniversario della nascita di Gianni Agnelli, Alex ha omaggiato l'ex presidente della Juventus con una sua frase. Lui, che all'Avvocato è stato legato fin da subito, lui che dall'Avvocato ha ricevuto il soprannome che l'ha accompagnato per tutta la carriera: Pinturicchio.“La Juve è per me l'amore di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione, comunque emozioni forti, come può dare una vera e infinita storia d'amore”. (Avvocato Gianni Agnelli)