Nella giornata dedicata a Gianni Agnelli, che oggi avrebbe compiuto cent'anni, anche l'ex numero dieci della Juventus Alex Del Piero ha voluto ricordare l'Avvocato. L'ha fatto attraverso un post sul suo profilo Instagram, riportando una sua frase storica: "La Juve è per me l'amore di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione, comunque emozioni forti, come può dare una vera e infinita storia d'amore" (Avvocato Gianni Agnelli).