Prima di parlare di Europei, in collegamento con Sky Sport Alessandro Del Piero racconta Giampiero Boniperti: "Il mio pensiero oggi non va solo al mio esordio alla Juventus con Boniperti presidente, ma anche ai suoi dettami e al mio percorso scaturito da quando lo conobbi in un pomeriggio a Udine. E anche a me disse fin da subito di tagliarmi i capelli: era un segnale che voleva dare per far capire cosa fossero per lui lo stile Juve e la figura del calciatore. Il mio pensiero va anche alla famiglia, dato che ho conosciuto personalmente il figlio Giampaolo e il nipote Filippo. Fa piacere vedere quanto riconoscimento c'è stato, dal mondo sportivo e non, per una persona che si è identificata nella Juve in tutto e per tutto, e che per la Juve si è sacrificato tutta una vita. Il suo cuore era davvero bianconero!""Una delle cose che mi hanno affascinato di più in assoluto! Ho conosciuto poche persone carismatiche come lui, un vincente di natura e una bella persona sotto tutti gli aspetti"."Avevo 18 anni e affrontavo questa nuova avventura pieno di eccitazione. Stavo per firmare il mio primo contratto. Uno si approccia alla trattativa, assistito dal proprio procuratore, facendosi in testa degli schemi un po' strategici, ma una volta incontrato Boniperti tutti questi schemi saltarono. Fu semplice e diretto, mi portò nella sala trofei e auspicò che io potessi aiutare la Juve a vincerne altri. Poi mi disse di non preoccuparmi per il contratto, la cifra l'avrebbe messa lui... e così andò, io non volli ribattere in alcun modo a un'icona come lui!"