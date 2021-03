1









Una sola nota positiva: Federico Chiesa. Nella notte più buia, lui si consacra. E anche Del Piero gli fa tanti complimenti: "​Ti faccio i complimenti. Non tanto per i due gol, anche. Perché sei venuto stasera davanti ai microfoni, perché sei giovane ma parli da adulto. Perché hai fame di migliorare e queste sono cose che bisogna sottolineare nella crescita di un giocatore. Tu sei diventato con il tempo non più il giovane di questa squadra, ma un ragazzo che rappresenta una crescita. E rappresenterai anche l'Italia. Non smettere mai di voler migliorare".