L'ex leggenda della Juve, Alessandro Del Piero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha commentato la rete segnata da Dusan Vlahovic.'Il gol di Vlahovic? La differenza la fa il passaggio che fa a Chiesa, che dà il via al contropiede. Quanti attaccanti sono capaci di fare questo? Sull’esultanza vorrei sottolineare la grande tensione che c’è a vestire la maglia di una squadra come la Juventus, non segnava da un po’ e poi bisogna analizzare il momento. Stasera ha fatto meglio di tante partite'.