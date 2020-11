Ospite a Che Tempo Che Fa, Alex Del Piero in diretta da Los Angeles ha commentato così la sconfitta di Donald Trump: "Non si è rassegnato per niente. In generale, al di là delle fazioni che uno può sostenere, non è confortante che bisogna arrivare a questo tipo di problematiche per le elezioni. Dallo scorso febbraio sono fermo qui. E' bene non viaggiare, però di regola son qua".



Poi Del Piero commenta la nuova Juve di Pirlo, spiegando che: "Penso che Andrea avesse delle qualità e delle doti, infatti era stato subito assunto dalla Juve".



Sull'emergenza Covid: "Mi auguro che il calcio, lo sport possa andare avanti dando la priorità alla salute. Per me il movimento calcistico , come il movimento sportivo, è passione, vita. Lo è e lo sarà tutt'ora. Dando le giuste priorità alla salute, spero che il calcio possa sempre dare quel filo di sorriso durante il weekend."



"Il gol migliore? Sono come i figli: non puoi sceglierne uno rispetto ad un altro".