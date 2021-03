"Dev'essere una Juve perfetta, non può distrarsi. Il gol di Chiesa ha girato il risultato a favore della Juve, terribilmente. Se questi (Porto ndr) arrivano con cattiveria, intensità e agonismo con cui hanno fatto tutta l'andata sarà difficilissimo. Perché rischi che poi se prendi un gol... Poi la Juve ne ha già ribaltate, come con l'Atletico, ma è un impegno psicologico e fisico importante. Ma ci arriva bene: il crollo l'ha già avuto, ora sembra in crescita". La strada per la Juve contro il Porto la traccia Alex Del Piero, che dagli studi di Sky, commenta l'impegno europeo dei bianconeri.