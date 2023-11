Ai microfoni di Sky Sport Alexha detto la sua sul momento delladopo i casi riguardanti Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Ecco il suo commento: "L'anno scorso, dal punto di vista psicologico, è stato tragico per la Juve. Anche l’inizio di questo, seppur in misura minore, per quanto successo a. Non sono cose da poco da assimilare per una squadra, visto che loro due dovevano dare imprevedibilità e classe. Se la Juve limita i danni e riesce a superare questo momento diventa più forte dal punto di vista psicologico. È un tassello da giocare a proprio favore".