Alessandro Del Piero, presente a Madrid alla vigilia della finale di Champions League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Di solito nelle finali c'è sempre un favorito, il Liverpool ha più esperienza come club e ha un allenatore che è già arrivato due volte in finale. Ma le due squadre si sono affrontate così tante volte che la pressione sarà bassa, in questo senso. Il Tottenham ha fatto dei miracoli, è pazzesco qualificarsi per due volte all'ultimo minuto. Penso che vincerà il Liverpool, ma è difficile".



SU POCHETTINO - "Lui alla Juve? Il calcio italiano è un'altra cosa, perché ci sono dinamiche diverse. Però il rettangolo è sempre lo stesso e Pochettino mi piace molto per cosa è riuscito a dare alla propria squadra. E poi in panchina è sempre calmo, è un messaggio importante ai giocatori, vuol dire che la squadra ha grande fiducia in lui e lui ha grande fiducia nella squadra. Uno così può allenare ovunque".