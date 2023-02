Torna prepotentemente in scena il nome di Alessandrocome prossimo dirigente della Juventus. A raccontarlo è stata una chiacchierata tra Johne Andrea, datata 6 settembre 2021: l'ex numero uno del club e l'azionista di maggioranza Exor "discutono su come far riavvicinare Alessandro Del Piero alla società". E il riavvicinamento è arrivato.Come racconta Tuttosport, per ora possiamo dire che isi siano quantomeno avvicinati, all’Italia. Il figlio Tobias è stato tesserato nel Getafe, tutta la famiglia lo ha seguito e si è stabilita di base a Madrid. Chissà che non sia solo un primo passo verso Torino. Ma quando potrà davvero rientrare alla Juventus? Entro marzo o aprile, la società definirà il nuovo assetto dirigenziale, riferito all'area sportiva: come racconta Tuttosport, può arrivare intanto un nuovo direttore sportivo. E poi una bandiera: non solo Del Piero, si fanno i nomi (soprattutto) di Giorgioe di Michel, che ha voglia di tornare in pista.