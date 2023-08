Ogni famiglia è unica a suo modo @adidasfootball e Juventus presentano 'Ritratto di Famiglia' - una giornata nella vita della nostra famigliare villa. Non vediamo l'ora che inizi la nuova stagione!



FINO ALLA FINE pic.twitter.com/3AekoGby3z — JuventusFC (@juventusfc) August 19, 2023

Si apre così il video della Juventus, pubblicato poco fa sui canali social bianconeri. Un filmato che dà inizio alla stagione sul campo, che per la Juve prenderà il via domani sera a Udine contro l'Udinese, in cui i bianconeri vorranno tornare a lottare per lo scudetto. La carica giusta c'è, come dimostrano anche iMa perché tutto questo? Lo spiega proprio la Juve: "Adidas e Juventus presentano 'Ritratto di Famiglia' - una giornata nella vita della nostra famigliare villa. Non vediamo l'ora che inizi la nuova stagione! FINO ALLA FINE". E ci siamo quasi, mancano pochissime ore...