Juve ma non solo, Alex Del Piero ha parlato della gara di domenica prossima dei bianconeri contro il Napoli. Nel big match della terza giornata si sfideranno due vecchi amici: da una parte Pirlo, dall'altra Gattuso. Insieme ad Alex tutti e tre Campioni del Mondo nel 2006: "Rino è più in forma che mai - ha detto Del Piero a Sky - si vede e si sente nelle interviste. Ha fatto molto bene e anche Osimhen sta aiutando molto gli altri attaccanti. E' il primo test importante, sarà interessante vedere lui e Andrea, due miei ex compagni, in panchina. Li vedrò con un po' di nostalgia e invidia. Bravi loro! Arrivano in due momenti molto particolari delle loro squadre: Rino non lo abbiamo inserito nella corsa scudetto perché non ci dà totalmente fiducia per essere così ambito come risultato, ma ha una squadra molto forte che ha battuto la Juve nella finale di Coppa Italia, anche se ai rigori, dimostrando di fare molto bene sotto al profilo dell'intensità e di essere ascoltato. Andrea invece è un grande punto di domanda, perché non ha mai avuto tempo di preparare nulla fino ad oggi".