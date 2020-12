2









Nel postpartita di Juventus-Dinamo Kiev ieri sera su Sky Sport Alessandro Del Piero ha fatto una considerazione sull'evoluzione tattica dei bianconeri: "Ricordo quando nel 1995-95 con Lippi ci mettemmo a 3 in attacco, all'epoca era una cosa nuova mentre oggi è una cosa consolidata soprattutto all'estero. Si può fare, col sacrificio di chi gioca davanti e l'adeguamento da parte del resto della squadra. È una sfida che per adesso in Italia e alla Juve si è fatto fatica a mettere in atto. Ci ha provato Sarri anche... Ora questo problema non si pone a Pirlo fino a Natale, per la squalifica di Morata. Ma da gennaio ci sarà il grosso punto di domanda, dato che il potenziale di quei 3 è enorme. Perché Barcellona, Liverpool e PSG lo fanno e la Juve, ma in generale il campionato italiano, non riesce a farlo? Chissà, potrebbe essere una sfida che Pirlo vincerà...".