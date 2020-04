Alessandro Del Piero, bandiera della Juve, ha concesso una lunga intervista a Sky Sport, durante la quale ha parlato di diversi temi, tra questi anche il suo amore per la Juventus. Ecco le sue parole: "Non so cosa altro dire, è la squadra per cui ho tifato da bambino, ho amato per tutta la vita e vinto tutto quello che potevo vincere, scendendo anche in Serie B, fino allo Scudetto del mio ultimo anno in Italia. Quello che è successo in quella stagione è unico, è un amore che non finisce mai. Non è facile da descrivere, per niente".