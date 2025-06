Del Piero: 'Per il Psg è stata come un'amichevole'

Alessandro Del Piero, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato la netta sconfitta subita dall’Inter nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Un 5-0 pesantissimo per i nerazzurri, che ha sorpreso anche l’ex capitano della Juventus, colpito soprattutto dall’atteggiamento mentale mostrato dalla squadra francese."Nel PSG tutto è funzionato, non dico che è stata semplice, ma anche psicologicamente l’hanno gestita come un’amichevole, come la decima gara di Ligue 1, avevano una serenità nelle giocate fin dal primo minuto", ha spiegato Del Piero. Parole che sottolineano la differenza di approccio tra le due squadre, con i parigini apparsi in totale controllo del match sin dalle prime battute.

Il PSG ha dominato sotto ogni aspetto: tecnica, ritmo, organizzazione e mentalità. L’Inter, al contrario, è apparsa nervosa, poco lucida e incapace di reagire alla superiorità degli avversari. La lucidità e l’esperienza internazionale dei francesi hanno fatto la differenza in un contesto dove la pressione può condizionare ogni giocata. Per Del Piero, più che una questione tattica, è stata soprattutto una lezione mentale.