Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera della Juve, parla del suo futuro ai microfoni di Rtl 102.5: "Ho mai pensato di assumere un ruolo dirigenziale per il nostro calcio? Ovvio, ho altre situazioni che mi piace seguire e che esulano dal calcio, ma il calcio è la mia passione ed è quello in cui mi sento più a mio agio. Tutto ciò che riguarda il calcio per me è di primaria importanza, indubbiamente sì".



SULLA CONCLUSIONE DEL CAMPIONATO - "Stiamo vivendo un periodo storico straordinario e bisognerà prendere delle decisioni straordinarie. Ovvio che riuscire a finire il campionato, mantenendo la salute di tutti, sarebbe la cosa migliore".