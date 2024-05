In un contenuto con Chiamarsi Bomber ed Ematoshi, Alexha ripercorso alcune partite della sua esperienza alla Juventus."Il gol del 2-1, la ricordo benissimo. Partita chiave anche per noi, andare in cima alla classifica… Per noi era fondamentale. La Lazio ce l'ha fatta sudare. Almeno fino a questa punizione"."La più bella di tutte? Una delle più belle, sì. Contro quel Real lì. Perso all'andata, e poi ribaltati al ritorno. Gol sbagliati da loro. Tanta roba davvero quella gara".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.