Le parole dia Sky:"Da chi aspettarsi una crescita? Aspettarsela dai nuovi è quello che tutti sperano avvenga presto. Il momento storico è particolare, in una competizione nuova non è che si voglia rischiare un po’ di meno ma magari non rischio subito tutto. La continua crescita di Koopmeiners è una chiave importante per la Juve, è il giocatore che può fare la differenza. Sta facendo meglio, probabilmente un gol lo sbloccherebbe definitivamente per prendersi in meno la squadra".