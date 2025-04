Del Piero parla di Inter: 'Il campione...'

2 ore fa



Le parole di Alessandro Del Piero a Sky Sport:



"Il PSG ha già fatto il suo dovere in campionato, c'è stato un cambio mentale anche se i numeri sono rimasti molto alti. L'Inter ha perso degli scontri diretti e delle partite che fondamentalmente non doveva perdere. L'animo è diverso, ma da queste cose devi trarre stimoli. Il campione perde una volta, quella dopo ti fa l'autografo sulla schiena per rovesciare la situazione. Di sicuro non sono abituati a un periodo del genere, Inzaghi deve riuscire a mantenere compattezza e solidità, pescando magari un minimo di freschezza, anche se non so da dove potrebbero prenderla...".