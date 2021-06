Ciccio Caputo ha vinto la scommessa con Alessandro Del Piero, avendo superato quota 20 gol nella scorsa stagione. E Del Piero è pronto a onorare la promessa: "Ciao Ciccio, complimentati ancora per la tua stagione, sono felice per te! Mi ricordo sempre che abbiamo una cena in ballo, che ti sei conquistato sul campo con le tue performance e con i tuoi gol, e che pagherò io naturalmente. Ti mando un saluto dagli Stati Uniti, se passi di qua sai che a Los Angeles il ristorante è già pronto. Altrimento troveremo un altro modo per festeggiare. Un abbraccio e in bocca al lupo".