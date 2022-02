Dopo il passo falso di entrambe le milanesi nell'ultimo turno di campionato, la lotta Scudetto ora si fa sempre più accesa e il Napoli potrebbe approfittarne nel posticipo di oggi. A commentare quanto accaduto ieri a San Siro tra Inter e Sassuolo è stato l'ex bandiera della Juve, Alex Del Piero, il quale ha riasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.



'Il Sassuolo non ha battuto solo l'Inter ma ha vinto in trasferta anche contro la Juve e il Milan. Lautaro si è visto pochissimo, ma l’Inter ha dato dimostrazione di poter segnare con tanti giocatori. È un momento critico, come ne uscirà dirà se l’Inter è matura per vincere lo Scudetto'.