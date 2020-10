Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky, ha parlato di Pirlo: "Non ho sentito direttamente Andrea. Crotone? Se prendiamo in esame la partita, denota certamente diverse critiche e commenti in cui non si è giocato da Juve o non ha portato a casa i tre punti. Bisogna però capire il momento in cui siamo: si è parlato di cambio generazionale, di non avere tempo di cambiare e comprendere la squadra. Con i giocatori forti ti tiri fuori dalle difficoltà, ma queste due cose vanno un po' mixate. Le tempistiche saranno la chiave di tutto questo. Se Andrea sarà capace di ribaltare tutto e rimanere lì per qualificarsi agli ottavi e giocarsi lo scudetto, avrà fatto un lavoro straordinario. Altrimenti, inizieranno i punti di domanda. Ma non è un tema di oggi, andrà riproposto tra qualche settimana o qualche mese".



SU DYBALA E A CAPELLO - ""Dybala? Secondo me non gioca per un discorso soprattutto di condizione. Poi lascio parola a mister Capello, preferiva tenere un giocatore anche a metà per poi sostituirlo...".