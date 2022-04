12









Le parole di Alessandro Del Piero a Sky Sport:



EMOZIONI – “Un momento fantastico, molto bello a livello emotivo. Tornando indietro si torna a 10 anni fa, difficilmente spiegabile come anche questo. Tante emozioni, difficile capire cosa prevale. Un’enorme gioia, no nera previsto che andassi allo stadio. Nessuna preparazione, bello così. La spontaneità mia e dei tifosi è stata unica 10 anni fa come in questo sabato. Spesso ringraziamo i tifosi, quando si crea un legame come tra me e il mondo Juve, per quello che è successo nei 19 anni, non è retorica dire che voglio ringraziarli. Bello l’affetto che mi hanno dimostrato, erano sorpresi, una cosa che non si può cancellare”



10 ANNI – “Sono tanti. Il caso ci ha portato al 10. Non c’è stata un’occasione prima per varie vicissitudini. Accompagnavo la mia Academy di LA, c’era l’opportunità della partita, abbiamo portato i ragazzi e mi sono unito anche io. La Juve mi ha chiesto di fare un saluto ai tifosi con questa piccola presentazione, sono stato molto felice. In quello stadio ho giocato solo 1 anno, ma un anno particolare”



RITORNO ALLA JUVE – “Arrivabene ha espresso quello che c’è stato. Nessun secondo fine. Si è scatenato tutto, mi ha sorpreso. Ho incontrato Lapo 1 settimana fa in altra occasione. Le voci mi hanno sorpreso. Nessun incontro segreto o altro. Ho saluto Andrea e Pavel, gli ex compagni, molto felice di poterli salutare. Continua questo bel rapporto. Se arrivasse la chiamata? In questo momento fuori luogo commentare un’ipotesi che non c’è. Il rapporto tra me e quei colori rimane fantastico, indipendentemente da quello che accadrà”



LA PARTITA - "Di nuovo contro l'Inter come la Supercoppa. Inter ha potenzialità leggermente superiori alle altre, ma la Juve non è mai doma. Ho sentito i miei ex compagni ed erano molto determinati e si è visto" STAGIONE - "Il quarto posto era l'obiettivo minimo di Max, anche per il fattore economico di prospettiva. Se pensiamo ad alcune partite, sarebbero a ridosso delle prime. In un'annata disastrosa per certi aspetti, incredibile pensare potessero giocare per il campionato. Bicchiere mezzo pieno per come era iniziata, ma non c'è il bicchiere mezzo pieno"



DYBALA - "La Spagna lo aiuterebbe, l'Italia la conosce. Lo vedo meno bene in campionati fisici come Inghilterra e Francia"