"Non c’è persona migliore di Allegri per difendere 1-0, sarà capace di gestire la partita con più fasi per giocarsela anche con la panchina. La Juve è solida in fase difensiva e con questa ha fatto tanti punti punti", così l'ex capitano della Juve, Alex Del Piero, parla del ritorno di Europa League contro lo Sporting dagli studi di Sky Sport. .