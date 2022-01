Alessandro Del Piero è stato protagonista ieri, alla presentazione della nuova collezione delle figurine Panini. In questo contesto, ha parlato anche di Juventus e della sconfitta in Supercoppa. Queste le sue parole, riportate da Gazzetta:



SUPERCOPPA - "Questa sconfitta lascia l’amaro in bocca e anche un po’ di negatività, ma i ragazzi sapranno reagire. La stagione della Juve è caratterizzata da tante difficoltà, ma proprio il modo in cui la squadra prova a superarle ci dà l’idea delle potenzialità. E’ un percorso complicato, però nei momenti di grande emergenza la Juve dà sempre qualcosa in più. E la situazione oggi è diversa da quella di uno o due mesi fa: adesso il quarto posto non è così lontano, la qualificazione agli ottavi di Champions è stata centrata e insomma le prospettive sono migliori"