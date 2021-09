Le parole di Alessandro Del Piero a Sky Sport: "Le assenze di Dybala e Morata? Ovvio che pesano, conoscono molto bene la Champions, il momento della Juve non è semplice. Questa gara sarà molto complicata, ma potranno aiutare il ritorno dei tifosi e l’energia dello Stadium, la Juve dovrà avere molta pazienza e correre molto, più in fase offensiva che difensiva. Partite come queste sono sempre uniche. La Juve affronta la squadra più completa, gli mancano cinque giocatori perchè Kantè fa per cinque. Bernardeschi falso nueve disturberà un po’ il Chelsea, può dar fastidio come contro la Spagna. Mi auguro dia un po’ di libertà a Chiesa e Cuadrado"