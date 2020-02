Perché? Il mistero era apparso nel pomeriggio sui social, in particolare su Instagram, dopo che lo storico numero 10 era stato immortalato in un video con la divisa versione 2019/2020. Niente campo da calcio, almeno non a grandezza naturale, ma un set fotografico in cui si è dilettato con il calcio balilla.In molti ne hanno già sognato il ritorno, soprattutto dopo che in estate è stato anche impegnato con la Juventus Academy in America, a Los Angeles. Al momento la società non sembra orientata a questa scelta, ma vederlo con i colori della Juventus ha stuzzicato i desideri dei tifosi.