A Sky Sport, Alessandro Del Piero parla così della sua "vicinanza" al Real Madrid.



LE PAROLE - "Emozionante nel 2008? Lo è stata, questo stadio mi ha regalato una grande vittoria con due gol ma soprattutto la standing ovation del pubblico avversario. È anche vero che ho perso varie volte qui. La gente è calda, sempre".



VICINO AL REAL - "Non sono mai stato così vicino, in alcuni momenti potevo essere più lontano dalla Juve, momenti particolari, ma non ho rimpianti e ho scelto sempre di restare sempre. Questo stadio è un ambiente unico, così come l'Old Trafford, ma ho fatto la mia scelta".