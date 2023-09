Usciti dal caos societario del novembre scorso è stata questa la grande domanda che i tifosi si sono fatti. E, effettivamente, contatti e telefonate non sono mancate, fino ad un riavvicinamento che, dopo le prime tracce, è sembrato a tutti gli effetti definitivo.Ma Del Piero torna alla Juventus come dirigente? Di tempo ne è passato e la possibilità sembra essere sfumata. A confermalo è lo stesso ex numero 10 e capitano di Madama. Intervenuto ad un evento in Puglia, ha risposto: “”. Lo riporta il Quotidiano di Puglia.