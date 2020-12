Alex Del Piero, a Sky Sport, ha parlato della Juve e della sfida con il Barça: "Ronaldo ritrova Morata? Sì, credo che la Juve davanti non abbia grossi problemi se non quello di recuperare Dybala nelle prossime settimane. Ma Pirlo si doveva focalizzare sul centrocampo. Oggi metterà in campo di nuovo McKennie, con Arthur che è quello che ha giocato di meno. Segue quello che ci ha fatto trasparire durante la settimana. E' un passo che ci fa capire dove sono e cosa possono fare. Se mi convince il centrocampo? No, non so perché abbia scelto così Andrea. Probabilmente sono dovute allo stato fisico, non è il centrocampo che avrei messo per questa partita. Dovranno correre perché il possesso del Barcellona li farà correre. Lo chiederemo a fine partita".