Durante una diretta Instagram molto attesa dai tifosi della Juventus tra Alessandro Del Piero e Paulo Dybala, l'attuale numero 10 della Juventus ha chiesto all'ex numero 10, come si vedrebbe nel calcio di oggi.



LA RISPOSTA - "Il calcio è cambiato tanto nella comunicazione. Io ho cominciato in un'era dove il giornalista era fuori dallo spogliatoio. Ora, è tutto cresciuto, come dal punto di vista economico. Già nella mia epoca c'erano differenze rispetto a quella prima. Io ho cominciato in un momento in cui il calcio italiano aveva delle caratteristiche precise, difensivo e tattico, l'inglese fisico ecc... Era tutto più definito, ora gli allenatori si sono mixati. Si è cercato di migliorare il dettaglio. La Germania ad esempio ha vinto un mondiale con una tatticità incredibile, che non avevano prima. Magari potessi giocare ancora".