Alessandro Del Piero dagli studi di Sky Sport ha parlato della Juve e della gestione Pirlo: "Il suo fastidio? Come diceva mister Capello, il fatto di essere l'ultimo arrivato e senza esperienza suscita un po' di invidia. Poi, il discorso obiettivo in campionato di risultati. In Champions va forte, in Serie A no. La domanda vera è: se ci fosse Sarri in panchina e non Pirlo, come risponderemmo? Come lo criticheremmo?". La critiche sarebbe meno morbida, intende Alex, e conviene con lui anche Paolo Condò.