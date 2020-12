"Ragazzi, sto sentendo delle cose...Per essere tra i primi 5 d'Europa bisogna fare di più di quello che sta facendo Lukaku. Lewandowski, Ronaldo sono giocatori di altro livello. Lukaku può fare di più, deve diventare come Ibrahimovic a livello di protezione palla". Così Alessandro Del Piero parla dagli studi di Sky Sport, riaccendendo il dibattito su Romelu Lukaku. Costacurta prontamente replica rispondendo ad Alex in merito a un parallelismo tra Lukaku e Karim Benzema: "Benzema meglio di Lukaku? Ma assolutamente no, ma dai non è meglio Benzema. Se adesso Benzema è meglio di Lukaku, prendo il tablet e lascio lo studio".