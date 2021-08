Alessandro Del Piero ha parlato del mercato della Juve e in particolare degli obiettivi a centrocampo: "Mi sembra giusto chenon arrivino tutti e due, nel senso che non credo che sia una mossa giusta per la Juve prenderli entrambi. Sarebbe l'ideale perché Miralem è un giocatore che Allegri già conosce e Locatelli è un giovane che ha fatto cose straordinarie, ma non penso che la società possa fare una mossa di questo genere. E quindi credo che sceglierà uno dei due. Se dovessi farlo io... li prenderei tutti e due!".