Tutti i tifosi della Juventus possono tirare un sospiro di sollievo: Alessandro Del Piero sta bene. Dopo essere stato ricoverato per una colica renale, la leggenda bianconera ha voluto mandare un messaggio tramite Instagram a tutti i suoi fan, per rasserenarli sulle sue condizioni: “Volevo ringraziare tuti coloro che mi hanno scritto che si sono preoccupati per come stavo, grazie mille per il vostro sostegno. Sto bene, sono già a casa, e mi faceva molto piacere farvelo sapere. Vi mando un abbraccio”. Niente paura dunque, Alex ha voluto farlo sapere in prima persona.