AFP via Getty Images

Del Piero: 'L'Inter mi ha sorpreso'

un' ora fa



Le parole di Alessandro Del Piero a Sky:



"È tornato il fattore campo, al di là del fatto che il Barcellona ha affrontato la partita sotto tono, avendo vinto 4-0 l'andata. Ma guardate cosa stava succedendo a Birmingham... La vittoria dell'Inter a Monaco mi ha sorpreso: non è che non credo in loro, ma pensavo almeno in un pari del Bayern. Questa Inter sa giocare in ogni zona del campo, è squadra equilibrata che sa le proprie forze e le debolezze e interpreta i momenti della partita. Il City ha dominato il gioco per anni ma ha vinto una sola Champions e questo gli è riuscito quando ha saputo anche difendersi. Stasera il pubblico dovrà dare una mano all'Inter e sentire la partita, facendo sì che la posta sia alzata".